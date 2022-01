Liceo Kant | gli studenti | rientrare così è un controsenso

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma – Delusione, preoccupazione, ansia. È con questo stato d’animo che oggi rientrano a scuola glie le studentesse del’ di Torpignattara a Roma. Per motivazioni diverse e a partire da vari punti di vista, la conclusione a cui giungono è la stessa: sarebbe stato meglio posticipare il rientro. “Secondo me è stato inutile tornare adesso in presenza, dopo tutti gli assembramenti delle vacanze e mentre vediamo le file chilometriche davanti alle farmacie- dice una studentessa del quarto anno-a scuola in questo momento vuol direnel cuore del covid”. “Io sono molto spaventata perché i contagi sono molti- aggiunge una sua compagna- è tutto un. Chiudono molte cose, ma lasciano aperte le scuole. Negli stadi limitano a 5mila persone, ma qui ...