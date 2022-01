Letta stringe sul Quirinale | convocate segreteria e Direzione Pd

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 10 gennaio 2022) ROMA – Ladem si riunisce domani alle 10 per fare il punto sull’elezione del capo dello Stato. Una settimana intensa, quella appena aperta, che vede lae i gruppi parlamentari convocati per giovedì prossimo (13 dicembre) e che segna il cambio di passo dem in vista del 24 gennaio, data di convocazione del Parlamento in seduta comune. Il segretario Enrico, a proposito del Colle, ha già chiarito qual è la sua strategia, che domani verrà formalizzata e discussa in: “La via maestra è la continuità di governo e la stabilità” e quindi “c’è bisogno di una larghissima maggioranza, un capo dello Stato non divisivo e non eletto sul filo dei voti”, ha spiegato a fine 2021. Un primo passo, fondamentale, sul quale i dem richiamano all’attenzione tutte le forze politiche. Ieri, domenica 9 ...