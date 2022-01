La scommessa di Apple che non vorrebbe puntare sul metaverso (Di lunedì 10 gennaio 2022) Forse potrebbe esserci una certa incompatibilità tra Apple e il metaverso. L’azienda di Cupertino, secondo alcuni rumors che anticipano le sue scelte del futuro, non sarebbe intenzionata a investire su questa evoluzione del web su cui, a quanto pare, altri attori delle Big Tech hanno puntato tutto il loro futuro. Non è un caso – ve lo ricordiamo – se Facebook ha scelto, alla fine del 2021, di cambiare nome in Meta, ponendo già nle suo brand le basi per i suoi intenti programmatici del prossimo futuro. Eppure, non tutto il settore dei giganti del web sembra essere convinto che questo web3 – come viene chiamato l’insieme di questi nuovi processi – possa essere la soluzione giusta. LEGGI ANCHE > Perché il metaverso di Meta non è il vero metaverso Apple e il metaverso, un rapporto ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Forse potrebbe esserci una certa incompatibilità trae il. L’azienda di Cupertino, secondo alcuni rumors che anticipano le sue scelte del futuro, non sarebbe intenzionata a investire su questa evoluzione del web su cui, a quanto pare, altri attori delle Big Tech hanno puntato tutto il loro futuro. Non è un caso – ve lo ricordiamo – se Facebook ha scelto, alla fine del 2021, di cambiare nome in Meta, ponendo già nle suo brand le basi per i suoi intenti programmatici del prossimo futuro. Eppure, non tutto il settore dei giganti del web sembra essere convinto che questo web3 – come viene chiamato l’insieme di questi nuovi processi – possa essere la soluzione giusta. LEGGI ANCHE > Perché ildi Meta non è il veroe il, un rapporto ...

