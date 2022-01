Inter | Correa è tutto tuo | scattato l’obbligo di riscatto

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Joaquimè a tutti gli effetti un giocatore dell’I tre punti ottenuti ieri sera contro la Lazio portano all’anche la definitiva acquisizione di Joaquim. Il giocatore argentino è arrivato in nerazzurro nel corso dell’estate in prestito oneroso con obbligo dia determinate condizioni. Per far si che scattasseera necessario che il club nerazzurro ottenesse punti nel nuovo anno solare. L’argentino con i tre punti conquistati ieri diventa a tutti gli effetti nerazzurro con la Lazio, sconfitta ieri, che incassa così 25 milioni di euro che si vanno ad aggiungere ai 5 versati in estate e ai quali se ne potrebbero aggiungere degli altri sotto forma di bonus. L'articolo proviene damagazine.

La partita Il tecnico dell', Simone Inzaghi , scende in campo con il 3 - 5 - 2. In attacco viene scelto Sanchez come tandem d'attacco al fianco di Lautaro Martinez, con Dzeko eche ...Commenta per primo Nonostante i rumors pubblicati in queste ore, non è ancora scattato l'obbligo di riscatto per 25 milioni di euro da parte dell'per Joaquin. Gli accordi sottoscritti al momento dell'acquisto dalla Lazio in estate prevedono sì la trasformazione del diritto di riscatto in obbligo al determinarsi di una determinata ...Prima in classifica, miglior attacco e miglior difesa del campionato, reduce da 8 vittorie consecutive. Ma c'è un neo ...In queste ore è circolata la notizia, riportata da Il Messaggero, che la vittoria di ieri dell'Inter contro la Lazio avrebbe fatto scattare l'obbligo di riscatto per Joaquin Correa, l'attaccante prele ...