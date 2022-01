Inter, con la vittoria di ieri scatta l’obbligo del riscatto di Correa (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’Inter battendo la Lazio, nella sfida di San Siro, ha fatto scattare l’obbligo di riscatto per Correa dei biancocelesti L’Inter vince contro la Lazio e continua la sua corsa in vetta con una partita in meno del Milan. La vittoria di ieri segna anche un’altra situazione. Come riportato da Il Messaggero, i primi punti del 2022 hanno fatto scattare l’obbligo di riscatto per Correa. I nerazzurri ora dovranno versare 25 milioni nelle casse dei biancocelesti. CONTINUA SU LAZIO NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) L’battendo la Lazio, nella sfida di San Siro, ha fattorediperdei biancocelesti L’vince contro la Lazio e continua la sua corsa in vetta con una partita in meno del Milan. Ladisegna anche un’altra situazione. Come riportato da Il Messaggero, i primi punti del 2022 hanno fattorediper. I nerazzurri ora dovranno versare 25 milioni nelle casse dei biancocelesti. CONTINUA SU LAZIO NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

