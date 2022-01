Il governo degli “azzeccagarbugli” usa i termini inglesi a mo’ di arma per confondere le idee (Di lunedì 10 gennaio 2022) È una vecchia tecnica quella di confondere le idee della gente attraverso un uso strumentale del linguaggio. Nei “Promessi Sposi” Alessandro Manzoni ne offre più di un esempio. Don Abbondio parlando con Renzo usa il “latinorum” per metterlo in soggezione. Ferrer, gran cancelliere spagnolo a Milano, mescola italiano e spagnolo per confondere la folla. azzeccagarbugli, “uomo di legge”, non è da meno, utilizzando il linguaggio come strumento d’inganno nei confronti del “promesso sposo” che si rivolge a lui per avere un aiuto legale. Gli “azzeccagarbugli” al governo Cambiano i tempi e i contesti (ieri la peste, l’invasione da parte di armate straniere, i signorotti di paese; oggi il Covid 19, i poteri anonimi, i supertecnici figli della “politica senza popolo”) ma la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) È una vecchia tecnica quella diledella gente attraverso un uso strumentale del linguaggio. Nei “Promessi Sposi” Alessandro Manzoni ne offre più di un esempio. Don Abbondio parlando con Renzo usa il “latinorum” per metterlo in soggezione. Ferrer, gran cancelliere spagnolo a Milano, mescola italiano e spagnolo perla folla., “uomo di legge”, non è da meno, utilizzando il linguaggio come strumento d’inganno nei confronti del “promesso sposo” che si rivolge a lui per avere un aiuto legale. Gli “” alCambiano i tempi e i contesti (ieri la peste, l’invasione da parte dite straniere, i signorotti di paese; oggi il Covid 19, i poteri anonimi, i supertecnici figli della “politica senza popolo”) ma la ...

