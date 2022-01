Grande Fratello Vip, che vergogna: “Scimmia con le gambe aperte”. Accuse choc alla concorrente (Di lunedì 10 gennaio 2022) Bufera sul web per una serie di insulti rivolti da Katia Ricciarelli a Lulù Selassiè nel corso della trentunesima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Dopo lo scontro con Lulù e Jessica e il relativo confronto avuto con Clarissa Selassiè insieme a Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli non ha risparmiato commenti nei confronti di Lulù. La fidanzata di Manuel Bortuzzo è stata la destinaria di parole pesanti che stanno indignando il web che chiede un provvedimento immediato nei confronti della cantante da parte del Grande Fratello Vip. Mentre parlava con la Manila Nazzaro, Davide Silvestri e Soleil Sorge della lite con le sorelle Selassiè, Katia Ricciarelli si è lasciata andare ad un commento che ha scatenato la dura reazione del web. La Ricciarelli, riferendosi a Lulù che si trovava poco distante con Manuel ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 10 gennaio 2022) Bufera sul web per una serie di insulti rivolti da Katia Ricciarelli a Lulù Selassiè nel corso della trentunesima puntata delVip 2021. Dopo lo scontro con Lulù e Jessica e il relativo confronto avuto con Clarissa Selassiè insieme a Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli non ha risparmiato commenti nei confronti di Lulù. La fidanzata di Manuel Bortuzzo è stata la destinaria di parole pesanti che stanno indignando il web che chiede un provvedimento immediato nei confronti della cantante da parte delVip. Mentre parlava con la Manila Nazzaro, Davide Silvestri e Soleil Sorge della lite con le sorelle Selassiè, Katia Ricciarelli si è lasciata andare ad un commento che ha scatenato la dura reazione del web. La Ricciarelli, riferendosi a Lulù che si trovava poco distante con Manuel ...

