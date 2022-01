Grande Fratello Vip anticipazioni | lunedì 10 gennaio una puntata ricca di sorprese e colpi di scena

(Di lunedì 10 gennaio 2022) IlVip 6 torna in onda su Canale5 nella prima serata di102022 con la sua primasettimanale. A partire dalle ore 21:35 viene trasmesso il nuovo appuntamento stagionale condotto ovviamente da Alfonso Signorini che farà segnare il ritorno al suo fianco di Sonia Bruganelli al posto dell’apprezzata e sorprendente Laura Freddi. L’opinionista riprende il suo posto nella sedia messa di fianco a Adriana Volpe per scoprire insieme a lei direttamente dallo studio chi si salverà tra Soleil Sorge, Nathaly Caldonazzo e Carmen Russo, con le tre concorrenti ormai al televoto da una settimana. Scopri ledei temi die chi entrerà in casa a fare una sorpresa a Giucas Casella e Carmen Russo. GF Vip 6: il primo appuntamento ...

Advertising

TgLa7 : #Djokovic: fratello, sembra che lo vogliano ancora bloccare. Djordje Djokovic, grande sconfitta autorita' australiane - VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - frati_fulvio : RT @MassimoCordesc1: Ma più che le consuete foto taroccate dell'ultra80enne frodatore condannato e mafioso prescritto,mi stupiscono gli olt… - anna_coronas : @soleilsorge__ ULTIMO SFORZO POCCHE ORE.??MEDIASET. PLAY INFINITY SMS 477.000.2CON SCRITTO SOLEIL. WW GRANDE FRATEL… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Prima di confessare come più tardi fu proprio lo stesso Alfonso Signorini a proporle di partecipare alVip. 'Sarei dovuta entrare dopo che se n'era andata la contessa Patrizia De ...GF Vip, diretta 10 gennaio: Enzo Paolo Turchi e il mistero dell'amicizia con la Caldonazzo. Torna la Bruganelli. Questa sera tante sorprese, che seguiremo come sempre minuto per minuto su e un'...E' nata una nuova coppia nella casa del GF Vip. I due concorrenti, dopo essersi nascosti negli scorsi giorni, sono usciti allo scoperto: il bacio passionale ...Finito un amore, nacque una bellissima amicizia. Per Rita Dalla Chiesa la separazione con Fabrizio Frizzi non fu solo dolore e sofferenza, ma un'occasione preziosa per rafforzare il suo ...