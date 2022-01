Gf Vip 6 | scattano i limoni tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Non si nascondono più. I due concorrenti del Gf Vip 6 hanno vissuto un momento molto romantico, che è culminato con il tanto atteso bacio. Dopo l’ingresso diall’interno della Casa,non aveva mai nascosto l’interesse nei confronti della ragazza. Sempre più vicini,e l’imprenditore hanno iniziato a conoscersi sempre meglio e il loro affiatamento non è passato inosservato agli altri concorrenti. La notte di Capodanno i due si sono scambiati un bacio sotto il vischio. Laperò ha fatto marcia indietro, rivelando di avere qualcuno fuori ad aspettarla ma ribadendo di non essere fidanzata. Ieri poi la modella esi sono ritrovati da soli e si sono scambiati un ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, scattano i limoni tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme L’imprenditore e la modella si sono lasciat… - Lorenzo83497205 : Grande Fratello Vip 6 : Miseria (MENTALE) nobiltà e indignazione. Scattano i provvedimenti. - blogsicilia : #notizie #sicilia Scattano i nuovi limiti per il contante - -

Ultime Notizie dalla rete : Vip scattano

...panico ed ansia ma alla fine si tratta solo di un crudele scherzo. Ecco cosa è successo in piena notte nella Casa di Cinecittà del Grande Fratellosesta edizione. E' stata una notte ...A un certo punto le coseo non, siccome ad un certo punto non è scattata". SOPHIE CODEGONI E ALESSANDRO BASCIANO NUOVA COPPIA?/ Flirt al GFMa a quel punto Sophie Codegoni ha ...I telespettatori del GF Vip mettono sotto attacco Nathalie Caldonazzo per un epiteto di cattivo gusto utilizzato durante il reality: ecco cosa ha detto ...Scatta il primo bacio tra Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, quale futuro ora per la nuova coppia del Grande Fratello VIP 6? Federica lascerà il fidanzato che ha fuori dalla Casa?