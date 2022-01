Figliuolo: "I vaccini ci sono, dosi a over50 anche di notte" (Di lunedì 10 gennaio 2022) La 'macchina' e' in grado di reggere un ritmo di 600mila somministrazioni al giorno; le dosi ci sono, 27,7 milioni per tutto gennaio; per gli over 50, ora sottoposti all'obbligo, ci saranno "finestre ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 gennaio 2022) La 'macchina' e' in grado di reggere un ritmo di 600mila somministrazioni al giorno; leci, 27,7 milioni per tutto gennaio; per gli over 50, ora sottoposti all'obbligo, ci saranno "finestre ...

Advertising

petergomezblog : Vaccini, Figliuolo esulta per le prime dosi agli over 50 “triplicate” (da 5000 a 15000) Ma di questo passo saranno… - fattoquotidiano : Vaccini, Figliuolo esulta per le prime dosi agli over 50 “triplicate”. Ma di questo passo saranno coperti tutti sol… - GiovaQuez : Figliuolo: 'Ho emanato ieri una circolare per attivare finestre straordinarie di prenotazione per i soggetti sottop… - lore_tura : RT @itsmeback_: Figliuolo: “Barriera vaccini ha retto contro Omicron” ???????????????? ???????????????? - sassuolino : RT @laura_ceruti: E poi ci sono tanti novax, sedicenti vaccinati, come #Travaglio che passano le giornate a parlar male dei vaccini, solo p… -