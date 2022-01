Fedez nella top dei libri più venduti di Amazon: il motivo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Fedez finisce nella top tre dei libri più venduto di Amazon ma senza aver scritto nulla: scopriamo insieme il motivo di questa curiosità. Il rapper e marito di Chiara Ferragni ad un evento (Getty Images)Il noto rapper, spesso al centro di polemiche in Italia, riveste il ruolo di influencer. Tra le persone più seguite nel nostro paese, complice l’unione matrimoniale con Chiara Ferragni. L’imprenditrice è tra le persone più seguite al mondo sui social ed ha un bacino d’utenza vastissimo. La coppia sa benissimo di avere la possibilità di poter incidere in maniera anche abbastanza significativa nella vita delle persone che li seguono. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Nel periodo dell’emergenza, ad esempio, hanno voluto metterci la faccia e creare una ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 10 gennaio 2022)finiscetop tre deipiù venduto dima senza aver scritto nulla: scopriamo insieme ildi questa curiosità. Il rapper e marito di Chiara Ferragni ad un evento (Getty Images)Il noto rapper, spesso al centro di polemiche in Italia, riveste il ruolo di influencer. Tra le persone più seguite nel nostro paese, complice l’unione matrimoniale con Chiara Ferragni. L’imprenditrice è tra le persone più seguite al mondo sui social ed ha un bacino d’utenza vastissimo. La coppia sa benissimo di avere la possibilità di poter incidere in maniera anche abbastanza significativavita delle persone che li seguono. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Nel periodo dell’emergenza, ad esempio, hanno voluto metterci la faccia e creare una ...

Advertising

martuzza18 : RT @zerosentiment1: Io nella vita come fedez #TheFerragnezLaSerie - emmefuu : Questa è la reazione interiore di Fedez mentre Leone gli sta distruggendo tutti i suoi “giocattoli” nella tana del… - Giovidauti88 : @Adnkronos Un altro che sfrutta una malattia per fare propaganda. Come mai nella prima ondata di covid pochi famosi… - benbut_ : Ma quanto scia bene Fedez? Ma le persone normalmente sciano così bene? Cioè qual è la media tipo per chi vive al no… - grimmiegirll : RT @dansworld9: Nella vita vorrei tutti i giorni una persona come la Ferragni. Anche Fedez va bene, dai #ferragnez -