È morta la giornalista Silvia Tortora, figlia di Enzo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Silvia Tortora è morta questa notte in una clinica romana. La giornalista aveva a 59 anni. figlia di Enzo Tortora e della sua seconda moglie Miranda Fantacci, insieme alla sorella minore Gaia è sempre stata in prima linea nella difesa delle ragioni del padre, nel corso del processo, che lo vide condannato per associazione camorristica e poi assolto, ma anche dopo la morte. Suo il soggetto cinematografico del film Un uomo perbene, di Maurizio Zaccaro, dedicato alla figura del giornalista e conduttore, che le è valso nel 1999 il nastro d'argento al Festival di Taormina. "Dal mio punto non è cambiato nulla: sono 30 anni di amarezza e di disgusto", disse Silvia in occasione del 30mo anniversario della morte del padre. "Mi aspettavo una ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 10 gennaio 2022)questa notte in una clinica romana. Laaveva a 59 anni.die della sua seconda moglie Miranda Fantacci, insieme alla sorella minore Gaia è sempre stata in prima linea nella difesa delle ragioni del padre, nel corso del processo, che lo vide condannato per associazione camorristica e poi assolto, ma anche dopo la morte. Suo il soggetto cinematografico del film Un uomo perbene, di Maurizio Zaccaro, dedicato alla figura dele conduttore, che le è valso nel 1999 il nastro d'argento al Festival di Taormina. "Dal mio punto non è cambiato nulla: sono 30 anni di amarezza e di disgusto", dissein occasione del 30mo anniversario della morte del padre. "Mi aspettavo una ...

