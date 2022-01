Doc – Nelle tue mani: chi è Giusy Buscemi che interpreta la psicologa Lucia Ferrari (Di lunedì 10 gennaio 2022) Giovedì 13 gennaio alle ore 21:25 su Rai 1 andranno in onda i primi due episodi della seconda stagione di Doc – Nelle tue mani. La fiction, ispirata alla vera storia del dottor Pierdante Piccioni, che dopo un incidente d'auto scopre di aver perso la memoria degli ultimi dodici anni, ritorna a distanza di oltre un anno dalla prima stagione seguitissima dal pubblico televisivo con ascolti che hanno sfiorato anche i 9 milioni di telespettatori. Il cast di Doc – Nelle tue mani 2 Nella seconda stagione confermato gran parte del cast: Luca Argentero (Andrea Fanti), Matilde Gioli (Giulia Giordano), Sara Lazzaro (Agnese Tiberi), Giovanni Scifoni (Enrico Sandri), Gianmarco Saurino (Lorenzo Lazzarini), Simona Tabasco (Elisa Russo), Pierpaolo Spollon (Riccardo Bonvegna), Alberto Malanchino (Gabriel Kidane), Silvia Mazzieri (Alba ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 10 gennaio 2022) Giovedì 13 gennaio alle ore 21:25 su Rai 1 andranno in onda i primi due episodi della seconda stagione di Doc –tue. La fiction, ispirata alla vera storia del dottor Pierdante Piccioni, che dopo un incidente d'auto scopre di aver perso la memoria degli ultimi dodici anni, ritorna a distanza di oltre un anno dalla prima stagione seguitissima dal pubblico televisivo con ascolti che hanno sfiorato anche i 9 milioni di telespettatori. Il cast di Doc –tue2 Nella seconda stagione confermato gran parte del cast: Luca Argentero (Andrea Fanti), Matilde Gioli (Giulia Giordano), Sara Lazzaro (Agnese Tiberi), Giovanni Scifoni (Enrico Sandri), Gianmarco Saurino (Lorenzo Lazzarini), Simona Tabasco (Elisa Russo), Pierpaolo Spollon (Riccardo Bonvegna), Alberto Malanchino (Gabriel Kidane), Silvia Mazzieri (Alba ...

Advertising

PRosati1974 : RT @comingsoonit: #DOCNelleTueMani2, @Lucaargentero, @MatildeGioli e il resto del cast della medical drama italiano ritornano per la second… - zazoomblog : Chi è Alice Arcuri new entry in Doc-nelle tue mani: quando e dove è nata laurea vita privata ed Instagram - #Alice… - SerieTvserie : Doc 2 – Nelle tue mani: trama, cast, puntate e location della seconda stagione - rosecIaire : Mollato Rebelde in favore di Doc - Nelle tue mani - tvblogit : Doc 2 – Nelle tue mani: trama, cast, puntate e location della seconda stagione -