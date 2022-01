Covid, dalla pandemia ne usciremo. Ma non migliori: ecco che cosa ne sarà di noi (Di lunedì 10 gennaio 2022) Possono esserci due atteggiamenti diversi a proposito delle iniziative di restrizione adottate per il contenimento dell'epidemia. Due atteggiamenti diversi sia tra quelli che le impongono sia tra quelli che ne sono destinatari. Il primo è quello di chi avverte la gravità del provvedimento che restringe le libertà e i diritti, ma si costringe a infliggerlo o a subirlo perché ritiene che sia necessario. L'altro è quello di chi lo infligge o lo subisce perché ritiene che quelle libertà e quei diritti non valgano nulla: e che siano sacrificabili non perché altrimenti non si può fare, ma perché rinunciarvi non costa niente. Il rischio che stiamo correndo è questo, ed è più grave delle limitazioni per sé considerate, è più grave delle rinunce a cui siamo sottoposti. La verità è che ogni ondata di restrizioni non si frange sulla speranza che passi, ma sull'abitudine a subirla. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Possono esserci due atteggiamenti diversi a proposito delle iniziative di restrizione adottate per il contenimento dell'epidemia. Due atteggiamenti diversi sia tra quelli che le impongono sia tra quelli che ne sono destinatari. Il primo è quello di chi avverte la gravità del provvedimento che restringe le libertà e i diritti, ma si costringe a infliggerlo o a subirlo perché ritiene che sia necessario. L'altro è quello di chi lo infligge o lo subisce perché ritiene che quelle libertà e quei diritti non valgano nulla: e che siano sacrificabili non perché altrimenti non si può fare, ma perché rinunciarvi non costa niente. Il rischio che stiamo correndo è questo, ed è più grave delle limitazioni per sé considerate, è più grave delle rinunce a cui siamo sottoposti. La verità è che ogni ondata di restrizioni non si frange sulla speranza che passi, ma sull'abitudine a subirla. Il ...

Advertising

Mov5Stelle : Lo #smartworking è il futuro, a prescindere dalla pandemia. Non è solo una misura di contrasto al Covid, ma ci aiu… - NicolaPorro : ??La strategia del terrore passa anche dalla #scuola...?? - fattoquotidiano : J’accuse - Le storie di chi ha parenti malati non di Covid Vi ricordate quando appena scoppiato il Covid, durante… - NariceDe : Puntualissimo arriva anche il video di Er Faina sulla situazione covid, scuole ecc.. Sto essere in quanto a sciacal… - PetrusPietro : RT @VogliaZebra_net: Io sono cresciuto nei cortili pulendo il SuperTele dalla diarrea dei cani. A mani nude. COVID? -