Conte | “Il M5s sospende l’assenza in Rai perché è il momento di metterci la faccia Presenteremo la nostra proposta di riforma”

Il Movimento 5 stelle ha deciso di sospendere "l'assenza simbolica dalle testate del servizio pubblico radiotelevisivo sulla quale avevamo collegialmente convenuto lo scorso 17 novembre. Una decisione – quella di oggi – che matura in uno dei momenti più delicati e difficili di questa pandemia, in cui è indispensabile metterci la faccia e avere un filo diretto con gli italiani per spiegare le decisioni con trasparenza e trasmettere forza e fiducia". "Crediamo che sia questo il momento decisivo per proporre una riforma che declini al futuro l'azione della Rai, rendendola appetibile e al passo con le sfide tecnologiche e culturali che i tempi ci impongono". Sula Rai "in queste settimane il M5s ha accelerato il percorso che porta a una proposta di riforma.

