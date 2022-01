Calcio: Lippi, 'io in panchina? Tra 10' sulla passeggiata di Viareggio...' (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Io in panchina? Tra 10 minuti sulla passeggiata di Viareggio. Su un'altra panchina mai, mi voglio godere la vita finché sto bene e non ho intenzione di farlo, non escluderei un ritorno a livello dirigenziale. In Figc? Non escluderei un ritorno a livello dirigenziale in generale". Lo ha detto l'ex ct campione del mondo Marcello Lippi a 'la Politica nel pallone su gr Parlamento'. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Io in? Tra 10 minutidi. Su un'altramai, mi voglio godere la vita finché sto bene e non ho intenzione di farlo, non escluderei un ritorno a livello dirigenziale. In Figc? Non escluderei un ritorno a livello dirigenziale in generale". Lo ha detto l'ex ct campione del mondo Marcelloa 'la Politica nel pallone su gr Parlamento'.

