Botman, parla il suo ex tecnico: “Milan, sbrigati! Lo vedo bene con Tomori” (Di martedì 11 gennaio 2022) Gery Vink, allenatore di Sven Botman ai tempi dell'Ajax, ha spiegato perché il Milan non dovrebbe pensarci due volte a prendere l'olandese Leggi su pianetamilan (Di martedì 11 gennaio 2022) Gery Vink, allenatore di Svenai tempi dell'Ajax, ha spiegato perché ilnon dovrebbe pensarci due volte a prendere l'olandese

Advertising

calciomercatoit : ???Miniero (dir. in Italia dell'agenzia di #Botman) alla CMIT TV: 'Il #Milan è un club interessato come gli altri, p… - yassine01937035 : RT @PianetaMilan: #Botman, parla il suo ex tecnico: '#Milan, sbrigati! Lo vedo bene con #Tomori #ACMilan #SempreMilan - PianetaMilan : #Botman, parla il suo ex tecnico: '#Milan, sbrigati! Lo vedo bene con #Tomori #ACMilan #SempreMilan - SacchisMilan : RT @MilanLiveIT: Parla Gery Vink, ex allenatore di #Botman ai tempi dell’#Ajax ”Sven sarebbe perfetto con #Tomori. Il #Milan si sistema pe… - MilanLiveIT : Parla Gery Vink, ex allenatore di #Botman ai tempi dell’#Ajax ”Sven sarebbe perfetto con #Tomori. Il #Milan si sis… -