Bomba Gf Vip, Katia Ricciarelli eliminata. Il video dell’uscita fa il giro del web, Pioggia di applausi. Cos’è successo davvero. Guarda (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Katia Ricciarelli eliminata”: l’annuncio clamoroso e le immagini dell’uscita, ma la verità è un’altra. In un video che sta circolando nelle ultime ore si vede Katia Ricciarelli fuori dal GF VIP. L’espulsione sembra fatta, ma la verità è diversa. Sono giorni complessi quelli che stanno vivendo i concorrenti all’interno della casa del GF VIP. Le tensioni alimentate dai continui litigi hanno causato comportamenti scorretti tra concorrenti, con parole forti e insulti sicuramente non meritati. Tra i protagonisti di questi fatti c’è anche Katia Ricciarelli, che più volte dal pubblico è stata al centro di massicce campagne che ne chiedevano l’espulsione. Nelle ultime ore pare che qualcosa si sia mosso: in video è tutto ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 gennaio 2022) “”: l’annuncio clamoroso e le immagini, ma la verità è un’altra. In unche sta circolando nelle ultime ore si vedefuori dal GF VIP. L’espulsione sembra fatta, ma la verità è diversa. Sono giorni complessi quelli che stanno vivendo i concorrenti all’interno della casa del GF VIP. Le tensioni alimentate dai continui litigi hanno causato comportamenti scorretti tra concorrenti, con parole forti e insulti sicuramente non meritati. Tra i protagonisti di questi fatti c’è anche, che più volte dal pubblico è stata al centro di massicce campagne che ne chiedevano l’espulsione. Nelle ultime ore pare che qualcosa si sia mosso: inè tutto ...

Advertising

largociospe : @carolalli3 @SimoSerra80 @boni_castellane Ah beh per forza, sarebbe capitata prima o poi la bomba sul vaccino ad un… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, ex gieffina sgancia la bomba su Alex Belli: 'Ecco cosa mi ha rivelato sul rapporto con Soleil… - infoitcultura : Gf Vip 6, la Pellegrino sgancia la bomba su Soleil: “Me lo ha detto Alex” - mariaVa78138674 : Bomba Gf Vip, Signorini non ce la fa più, Drastica decisione dopo il duro attacco. Cambia l’opinionista. Ecco chi f… - PausaCaff3 : “Alex Belli me l’ha detto al GF Vip”. Patrizia Pellegrino, fuori dalla casa la bomba sull’ex vippone -