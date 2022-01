Addio alla giornalista Silvia Tortora | figlia di Enzo | aveva soli 59 anni

Advertising

Corriere : Dal 14 gennaio stop alla plastica monouso: addio piatti, bicchieri, posate. Multe fino a 25mila euro - TgLa7 : Addio all'attore #SidneyPoitier, 94 anni: la prima grande star, afroamericano, del cinema di #Hollywood. premio… - Corriere : Viorica, laureata, parlava sei lingue. Addio alla senzatetto di Firenze che amava la vita - 4maipiu4 : RT @ElGusty99523701: Altro #ViaNantro che impazziva per l'esistenza di RENITENTI AL BUCO. Ci odiava e ci mandava costantemente affanculo!… - lecodisavona : Addio alla giornalista Silvia Tortora -

Ultime Notizie dalla rete : Addio alla

Italiafruit News

sorella Gaia, l'abbraccio di tutti noi colleghi de La7. -a Silvia Tortora: giornalista per Tv e carta stampata è deceduta stanotte in una clinica romana a soli 59 anni. Nata a Roma il 14 ...E' morta Silvia Tortora. Figlia di Enzo Tortora, era nata a Roma il 14 novembre 1962. E' deceduta nella notte in una clinica romana. Giornalista televisiva e della carta stampata, aveva lavorato con ...Addio a Silvia Tortora, giornalista per tv e carta stampata e figlia del giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora. Nata a Roma il 14 novembre 1962, Silvia è morta questa notte in una clinica r ...L'ex tecnico bianconero, ora sulla panchina della Lazio, ha guidato Vecchia Signora per una stagione, vincendo comunque uno scudetto ...