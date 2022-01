WTA Melbourne 2 2022, secondo titolo in carriera per Amanda Anisimova (Di domenica 9 gennaio 2022) Il riscatto di Amanda Anisimova! La ventenne americana, dopo un 2021 deludente e che l’ha vista perdere svariate posizioni nel ranking, risorge e trionfa nel WTA 250 di Melbourne 2, sconfiggendo in finale Aliaksandra Sasnovich per 7-5 1-6 6-4 dopo 2 ore e 8 minuti di battaglia. Questo risultato rilancia Anisimova in classifica, riportandola alla posizione numero 60 e regalandole rinnovata fiducia in vista degli imminenti Australian Open. La bielorussa parte meglio e si porta avanti 4-2, ma si lascia rimontare e cede il primo parziale con lo score di 7-5. È un po’ questo il film del match, con Sasnovich che prova sempre a scappare via, gioca bene, tuttavia non riesce mai a compiere l’ultimo step per essere lei la prima a tagliare il traguardo. Nella seconda frazione, la numero 107 del mondo domina in lungo e in largo, ... Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Il riscatto di! La ventenne americana, dopo un 2021 deludente e che l’ha vista perdere svariate posizioni nel ranking, risorge e trionfa nel WTA 250 di2, sconfiggendo in finale Aliaksandra Sasnovich per 7-5 1-6 6-4 dopo 2 ore e 8 minuti di battaglia. Questo risultato rilanciain classifica, riportandola alla posizione numero 60 e regalandole rinnovata fiducia in vista degli imminenti Australian Open. La bielorussa parte meglio e si porta avanti 4-2, ma si lascia rimontare e cede il primo parziale con lo score di 7-5. È un po’ questo il film del match, con Sasnovich che prova sempre a scappare via, gioca bene, tuttavia non riesce mai a compiere l’ultimo step per essere lei la prima a tagliare il traguardo. Nella seconda frazione, la numero 107 del mondo domina in lungo e in largo, ...

