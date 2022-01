Sampdoria, passi avanti per avere Grifo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il ds della Sampdoria Daniele Faggiano commenta i rumors su un interesse del club blucerchiato per l'attaccante del Friburgo con 6 presenze e due gol in maglia azzurra. Leggi su itasportpress (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il ds dellaDaniele Faggiano commenta i rumors su un interesse del club blucerchiato per l'attaccante del Friburgo con 6 presenze e due gol in maglia azzurra.

Advertising

TychoBrahe29 : @ChristianConte_ @marifcinter Non è una tesi, è un’evidenza empirica. A roma Sampdoria sono stato spinto da 10 pers… - SampNews24 : #Sampdoria, passi avanti per il ritorno di #Osti: la richiesta del dirigente - Dalla_SerieA : Verso Samp-Cagliari: esercitazione tattica al “Mugnaini” - - filicappe_ : RT @MondoToro_net: ? #Rincon si avvicina a grandi passi alla #Sampdoria. I blucerchiati hanno individuato nel venezuelano in scadenza con i… - MondoToro_net : ? #Rincon si avvicina a grandi passi alla #Sampdoria. I blucerchiati hanno individuato nel venezuelano in scadenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria passi Serie A, l'Inter vince 2 - 1 contro la Lazio e ritorna in vetta SAMPDORIA (4 - 4 - 2): Audero (45 Falcone); Dragusin, Ferrari, Chabot, Augello (74 Murru); ... assist per Ibrahimovic che segna da pochi passi. Raddoppio degli ospiti a inizio ripresa: ancora ...

Udinese - Atalanta 2 - 6 cronaca diretta live e risultato finale ... hanno vinto per 0 - 4 contro il Cagliari e sono quattordicesimi, a pari merito con la Sampdoria ma ... freddo a realizzare da due passi con una palla calciata alla sinistra di Musso 36' altra chance ...

Sampdoria, passi avanti per avere Grifo ItaSportPress Sampdoria, passi avanti per avere Grifo Il ds della Sampdoria Daniele Faggiano commenta i rumors su un interesse del club blucerchiato per l'attaccante del Friburgo con 6 presenze e due gol in maglia azzurra.

Diretta/ Napoli Sampdoria (risultato finale 1-0): ai partenopei basta Petagna! Diretta Napoli Sampdoria (risultato finale 1-0): ai partenopei basta Petagna per piegare i blucerchiati nella 21^ giornata nel campionato di Serie A.

(4 - 4 - 2): Audero (45 Falcone); Dragusin, Ferrari, Chabot, Augello (74 Murru); ... assist per Ibrahimovic che segna da pochi. Raddoppio degli ospiti a inizio ripresa: ancora ...... hanno vinto per 0 - 4 contro il Cagliari e sono quattordicesimi, a pari merito con lama ... freddo a realizzare da duecon una palla calciata alla sinistra di Musso 36' altra chance ...Il ds della Sampdoria Daniele Faggiano commenta i rumors su un interesse del club blucerchiato per l'attaccante del Friburgo con 6 presenze e due gol in maglia azzurra.Diretta Napoli Sampdoria (risultato finale 1-0): ai partenopei basta Petagna per piegare i blucerchiati nella 21^ giornata nel campionato di Serie A.