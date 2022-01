Robert Trajkovich, 17enne ucciso strangolato in un ostello a Trieste. Il padre: “È stata un’imboscata dell’ex della sua ragazza” (Di domenica 9 gennaio 2022) Il 17enne Robert Trajkovich è stato trovato morto dopo essere stato strangolato. Il cadavere era in un ostello all’interno di un palazzo di via Rittmeyer a Trieste. Nella notte è stato sentito dai carabinieri il presunto omicida. Sul posto ieri sera 8 gennaio sono intervenuti il medico legale e il magistrato di turno: sul corpo è stata disposta l’autopsia. Nella stanza non c’erano sostanze stupefacenti. Il padre della vittima di origini serbe, Peter Trajkovich, ha riferito all’Ansa quella che è la prima ricostruzione fatta dagli investigatori. “Mio figlio è stato vittima di un’imboscata”, ha dichiarato. “Robert aveva un appuntamento con la sua ragazza. Il suo ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Ilè stato trovato morto dopo essere stato. Il cadavere era in unall’interno di un palazzo di via Rittmeyer a. Nella notte è stato sentito dai carabinieri il presunto omicida. Sul posto ieri sera 8 gennaio sono intervenuti il medico legale e il magistrato di turno: sul corpo èdisposta l’autopsia. Nella stanza non c’erano sostanze stupefacenti. Ilvittima di origini serbe, Peter, ha riferito all’Ansa quella che è la prima ricostruzione fatta dagli investigatori. “Mio figlio è stato vittima di”, ha dichiarato. “aveva un appuntamento con la sua. Il suo ex ...

