Napoli-Sampdoria 1-0 ci pensa Petagna: Il video del gol

Napoli-Sampdoria, match valido per la 21ª giornata di Serie A, è terminato con il punteggio di 1-0. Decisiva la rovesciata di Andrea Petagna alla fine del primo tempo. Andrea Petagna regala i 3 punti al Napoli con un gran gol in mezza rovesciata di sinistro al 43? del primo tempo. Insigne esce tra gli applausi, dopo problema muscolare. La Samp ferma a quota 20, Spalletti – tornato in panchina – sale a 43. Il Napoli torna al successo dopo tre sconfitte interne consecutive battendo la Sampdoria grazie al gol di Petagna. Partenopei che hanno avuto varie occasioni per raddoppiare, non sfruttando peró le palle gol con Mertens, Politano e lo stesso Petagna. Gli azzurri devono lottare anche contro la sfortuna, vedi il gol annullato e le tante ...

