Mourinho: «Nei miei giocatori c’è mancanza di personalità. Devono diventare come me, non io come loro» (Di domenica 9 gennaio 2022) Il tecnico della Roma, Jose Mourinho ha parlato a Dazn, dopo la sconfitta rimediata dalla Juve in una partita surreale in cui i rossoneri hanno sciupato il vantaggio conquitato «Posso criticare, non voglio farlo, ma lo avrei potuto fare, perché 70 minuti di controllo assoluto, la squadra ha giocato veramente bene, con una mentalità di fare il gioco, abbiamo avuto organizzazione tattica, controllo, abbiamo fatto molto bene, dopo è stato un collasso psicologico. Il 3-2 mi ammazza, perché Felix ha fatto una partita straordinaria per un bambino, offensivamente e difensivamente, lo ho cambiato, quello che entra sbaglia al primo minuto. 3-2. Con una squadra di mentalità forte, qual è il problema? Nessuno, siamo in vantaggio, c’è ancora tempo. Per loro invece sì, in quel momento è venuta fuori la fragilità psicologica, la paura, i complessi. L’anno scorso non ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 gennaio 2022) Il tecnico della Roma, Joseha parlato a Dazn, dopo la sconfitta rimediata dalla Juve in una partita surreale in cui i rossoneri hanno sciupato il vantaggio conquitato «Posso criticare, non voglio farlo, ma lo avrei potuto fare, perché 70 minuti di controllo assoluto, la squadra ha giocato veramente bene, con una mentalità di fare il gioco, abbiamo avuto organizzazione tattica, controllo, abbiamo fatto molto bene, dopo è stato un collasso psicologico. Il 3-2 mi ammazza, perché Felix ha fatto una partita straordinaria per un bambino, offensivamente e difensivamente, lo ho cambiato, quello che entra sbaglia al primo minuto. 3-2. Con una squadra di mentalità forte, qual è il problema? Nessuno, siamo in vantaggio, c’è ancora tempo. Perinvece sì, in quel momento è venuta fuori la fragilità psicologica, la paura, i complessi. L’anno scorso non ...

Advertising

Glongari : Come anticipato ieri la #Roma guarda con grande ottimismo ai contatti costanti sul fronte #Porto per Sergio Oliveir… - Luigi733690531 : RT @napolista: Mourinho: «Nei miei giocatori c’è mancanza di personalità. Devono diventare come me, non io come loro» A Dazn: «Con una squ… - mazingeroma : Come ha detto Mourinho giocatori da confort zone che appena si alza il livello dello scontro si cagano letteralment… - LCKekkoDL98 : RT @corgiallorosso: #Mourinho: “70 minuti di dominio totale poi un collasso psicologico. Scarsa personalità anche nei titolari: prossima se… - napolista : Mourinho: «Nei miei giocatori c’è mancanza di personalità. Devono diventare come me, non io come loro» A Dazn: «Co… -