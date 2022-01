La Juve la ribalta con De Sciglio | Marchisio impazzisce

(Di domenica 9 gennaio 2022) Nella gara della 21ª giornata di Serie A, lavince in rimonta per 4 - 3 in casa della Roma e sui social Claudiodi gioia. Guarda il video

ClaMarchisio8 : 1 - Quando lei ti dice che ha casa libera. 2 - Quando la Juve la ribalta con @mattia_desci ?????? Forza @juventusfc…

Ultime Notizie dalla rete : Juve ribalta

Nella gara della 21ª giornata di Serie A, lavince in rimonta per 4 - 3 in casa della Roma e sui social Claudio Marchisio impazzisce di gioia. Guarda il videoLala Roma: il ruolo di Morata Entrato al 63 per un deludente Kean, lo spagnolo è decisivo al 71 , quando dopo essersi liberato di Ibanez serve con un preciso cross Locatelli , che di ...09/01/2022 21:43: LANDUCCI: "HO PERSO 6-7 ANNI DI VITA" LANDUCCI: "HO PERSO 6-7 ANNI DI VITA" "Quando si vince è tutto molto più bel- lo, il gol di Locatelli ci ha dato en- tusi ...Marco Landucci, collaboratore di Massimiliano Allegri e oggi presente in panchina contro la Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria dei bianconeri: "Sono felice di essere torn ...