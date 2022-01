La democrazia del bisonte (Di domenica 9 gennaio 2022) C'è un carattere di un certo mondo della politica, della cultura, dello spettacolo, del giornalismo che spesso condiziona la sinistra, davvero insopportabile: la pretesa di porre veti. Leggi su ilgiornale (Di domenica 9 gennaio 2022) C'è un carattere di un certo mondo della politica, della cultura, dello spettacolo, del giornalismo che spesso condiziona la sinistra, davvero insopportabile: la pretesa di porre veti.

FrancescoLollo1 : Ancora una volta; dal governo uno scaricabarile su commercianti e lavoratori: pericoloso per la nostra democrazia,… - marcodimaio : Oggi #7gennaio è la festa del #tricolore. La nostra bandiera compie infatti 225 anni! È il simbolo della nostra Ita… - ItaliaViva : 'In questo luogo sacro fu attaccata la democrazia, un attacco brutale, ma il popolo ha resistito, la democrazia ha… - daniele19921 : RT @LaVeritaWeb: Per l’ex capo del Cts l’ emergenza sovrasta ogni diritto: coloro che violano l’obbligo, meritano di essere sbattuti in pri… - EmyRoyaleagle : RT @LaVeritaWeb: Per l’ex capo del Cts l’ emergenza sovrasta ogni diritto: coloro che violano l’obbligo, meritano di essere sbattuti in pri… -

Ultime Notizie dalla rete : democrazia del L'Apofenia dei grandi elettori ed il Quirinale Red Bull - Eventualità che di questi tempi viene vista peggio del vaccino per un no vax. Effetto Red Bull ... altri con disonore, molti per il rotto della cuffia e come la drammatica legge delle democrazia vuole, ...

Biden si fa aggressivo: una strategia vincente contro Trump? Così Joe Biden, che aveva abituato l'America e i dem ai toni pacati del good shepard, in occasione dell'anniversario dell'attentato al tempio sacro della democrazia americana si fa ruggente, mentre ...

La democrazia del bisonte il Giornale Pd, all’improvviso sparisce la commissione per il congresso Mario Paraboschi ha scoperto quasi per caso che la sua commissione non esiste più e che le funzioni sono state assorbite dalla commissione deputata al tesseramento ...

“Nessuna deriva autoritaria a Senigallia” “‘Colpo di Stato’ in Comune”… “Bello sta cercando di mettere il bavaglio ai Consiglieri non compiacenti”… Gli eccessi delle festività natalizie hanno avuto esiti “devastanti” per il Consigliere Bompre ...

