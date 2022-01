Advertising

Corriere : «Il valzer di Kate davanti all’obiettivo per i suoi 40 anni» - vogue_italia : Per il ritratto ufficiale dei suoi 40 anni Kate Middleton si è affidata a Paolo Roversi: eccola negli scatti del fo… - RaiNews : Tanti auguri alla duchessa di Cambridge, già 'regina' nei cuori dei britannici, Kate Middleton compie oggi 40 anni - fiamma1990 : Kate Middleton compie 40 anni, le foto ufficiali di Paolo Roversi- - morganipatrizia : RT @RaiNews: Tanti auguri alla duchessa di Cambridge, già 'regina' nei cuori dei britannici, Kate Middleton compie oggi 40 anni https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Kate Middleton

Il 9 gennaio, Catherine Elizabeth, moglie del principe William, compie 40 anni. Icona di stile,nasce in un'agiata famiglia borghese, figlia di ex dipendenti della British Airways, reinventatisi imprenditori. Da bambina ...spegne 40 candeline e viene celebrata con la pubblicazione di tre nuovi ritratti confezionati dal fotografo di moda italiano Paolo Roversi . Le tre fotografie verranno esposte in luoghi ...LONDRA - Oggi, domenica 9 gennaio, Catherine Middleton (più nota nel mondo come Kate) compie 40 anni. Un compleanno importante per la duchessa di Cambridge, che sarà celebrato sicuramente in famiglia ...Naturale, sorridente, poco trucco e nessuna acconciatura. Una duchessa moderna. Senza fronzoli. La nuova immagine che Kate Middleton, oggi splendida 40enne, vuole dare di sè è tutta in questi tre ...