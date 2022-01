Inter-Lazio 2-1 | nerazzurri sempre in vetta

(Di domenica 9 gennaio 2022) L’batte la2-1 e infila l’ottava vittoria di fila in campionato grazie ai gol di due difensori: Bastoni e Skriniar. L’italiano sblocca la partita con un gran tiro da fuori. Immobile fa 1-1 ma è lo slovacco (su cross dello stesso Bastoni) a siglare il definitivo 2-1. Itornano primi in classifica con 49 punti, a +1 sul Milan con ancora un match da recuperare.sesta ferma a quota 32 insieme a Roma e Fiorentina ma i viola devono recuperare due partite. L’parte con un giro palla più incisivo rispetto agli ospiti e non è un caso che le prime occasioni siano di matrice nerazzurre. Prima De Vrij su corner manca di poco l’impatto, poi Perisic di testa su assist di Barella manda alto di un soffio e quindi Lautaro che il gol lo trova anche, su uno splendido assist verticale ...

Commenta per primo Il difensore dell'Milan Skriniar sorride dopo la vittoria contro la: 'Stiamo bene, abbiamo lavorato per preparare al meglio la gara con la- ha detto a Dazn - Ora ci godiamo la vittoria, da domani ...... Maurizio Sarri è soddisfatto della prova della sua: "Abbiamo fatto una buona partita, con un ... solidità ? Immobile ha risposto al primo vantaggio dell', firmato da Bastoni. Poi nel secondo ...Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri a Sky ha parlato di mercato dopo il ko con l’Inter: “Se mi aspetto rinforzi? Non lo so, siamo bloccati dall’indice di liquidità che non si capisce bene che c…o si ...Lo ha detto il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, intervistato da Dazn dopo la sconfitta con l'Inter. "Noi dobbiamo essere più compatti, perché poi davanti abbiamo comunque qualità.