Il Paradiso delle Signore (anticipazioni 10-14 gennaio 2022): un brutto momento per Vittorio (Di domenica 9 gennaio 2022) Alessandro Tersigni Le grandi aspettative di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) per il nuovo anno rischiano di sgretolarsi troppo velocemente. Alle beghe lavorative, causate dall'impossibilità di soddisfare le richieste degli americani, per il principale volto de Il Paradiso delle Signore si unisce un problema personale non da poco: a Milano sta, infatti, per fare ritorno Dante Romagnoli (Luca Bastianello), suo grande antagonista, che un certo peso ebbe nella crisi del suo matrimonio con l'amata Marta (Gloria Radulescu). A seguire le anticipazioni delle puntate della soap in onda da lunedì 10 a venerdì 14 gennaio 2022 alle 15.55 su Rai 1.

