I sindaci della Costa d'Amalfi chiudono (Di domenica 9 gennaio 2022) di Monica De Santis Quasi due giorni di incontri, discussioni, valutazioni ed eventuali soluzioni, alla fine il preoccupante andamento dell'epidemia da Covid-19 in costiera amalfitana ha fatto si che i sindaci della Costa d'Amalfi decidessero di prendere, ulteriori rigorose misure per il contenimento del contagio. "Al momento – fanno sapere -il numero dei contagi accertati supera la quota del 5% della popolazione residente, sicché nuove restrizioni si rendono indispensabili». Così il Presidente e il Delegato alla Sanità della Conferenza dei sindaci della Costa d'Amalfi Luigi Mansi e Andrea Reale, dopo una riunione in merito all'argomento rientro a scuola. Alla luce anche degli orientamenti assunti dalla Regione ...

