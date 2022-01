Giuseppe Conte | il poeta | L’Europa ha perso l’anima nel pil

(Di domenica 9 gennaio 2022) E sull’omominia, je vous en prie, niente battute: ilda Imperia esisteva da prima ed esisterà dopoavvocato del popolo da Volturara Appula. Allievo di Gillo Dorfles, fu pellegrino a Parigi, traduttore di Shelley, Whitman, D.H. Lawrence. Convinto che la poesia sia “una forma di resistenza spirituale” e il“uno che non sta al gioco”,ha scritto tanto quanto ha vissuto – anche narrativa, saggistica, teatro – ma senza rinunciare a vivere per scrivere. Se è vero che la faccia, da un certo punto in poi, rispecchia la vita di chi l’ha portata, quella dievoca più il vecchio marinaio ligure dalle infinite partenze che uno studioso consumato da infinite veglie libresche. Mantenendo a leitmotiv, anche con la ...

Cabina di regia dei 5 Stelle ieri nel pomeriggio, tutti collegati davanti ai pc,, i suoi cinque vice, i ministri e i capigruppo. Lì non solo Maria Domenica Castellone ha ribadito la ...Lo stesso, dicono fonti 5S, lo aveva suggerito a Draghi, cui ora si chiede di accelerare con i ristori. Mentre la Lega, dall'altro lato, continua a martellare sul fronte del caro - ..."Non riusciamo più a riflettere sul nostro passato, figuriamoci sul nostro futuro. La cancel culture? Una barbarie". Colloquio con lo scrittore ligure, amato da Jovanotti ...Giuseppe Conte ha riunito oggi i vertici del Movimento Cinque Stelle per fare il punto sull’elezione del nuovo capo dello Stato in vista della ‘congiunta’ dei gruppi parlamentari 5S ...