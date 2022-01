GFVip Gianmaria Antinolfi subisce un amara delusione: "Ci sono rimasto molto male" (Di domenica 9 gennaio 2022) Hanno avuto il primo litigio nella casa del Grande Fratello Vip 6 Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. L'imprenditore napoletano è rimasto molto deluso dalle risposte che influencer ha dato ad Alfonso Signorini durante la puntata, e per questo motivo ha deciso di parlarne con lei direttamente. Alfonso Signorini nel nuovo appuntamento del GF Vip 6, quando Federica Calemme è stata chiamata per dare la sua preferenza per l’immunità l’ha provocata facendole una domanda su Gianmaria: "L’altra sera ero collegato al 55 e vedevo che Gianmaria faceva un pressing, sembrava un polipo e tu non sapevi da che parte guardare, sei lusingata o infastidita?" La risposta di Federica è stata: "Un po’ entrambi, devo vedere un po’ come gestire la cosa." Leggi anche: Amadeus confessa: " Dopo Sanremo ho ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 9 gennaio 2022) Hanno avuto il primo litigio nella casa del Grande Fratello Vip 6e Federica Calemme. L'imprenditore napoletano èdeluso dalle risposte che influencer ha dato ad Alfonso Signorini durante la puntata, e per questo motivo ha deciso di parlarne con lei direttamente. Alfonso Signorini nel nuovo appuntamento del GF Vip 6, quando Federica Calemme è stata chiamata per dare la sua preferenza per l’immunità l’ha provocata facendole una domanda su: "L’altra sera ero collegato al 55 e vedevo chefaceva un pressing, sembrava un polipo e tu non sapevi da che parte guardare, sei lusingata o infastidita?" La risposta di Federica è stata: "Un po’ entrambi, devo vedere un po’ come gestire la cosa." Leggi anche: Amadeus confessa: " Dopo Sanremo ho ...

GrandeFratello : È di nuovo scontro tra Soleil e Gianmaria ?? #GFVIP - Tanc7even_ : RT @Chicco16061210: #gfvip Lulu e Manuel guardano Gianmaria contenti Gianmaria:'che c'è?' Manuel:'ti conosciamo ormai, lo conosciamo quel s… - chiara_sciuto : RT @annae4964: Soleil ha accolto con gentilezza Federica e poi in seguito Federica sparla di Soleil, Soleil adora Baru' e lui sparla di lei… - Marta42591029 : RT @annae4964: Soleil ha accolto con gentilezza Federica e poi in seguito Federica sparla di Soleil, Soleil adora Baru' e lui sparla di lei… - ElisabettaS : #gfvip Alessandro,ma stai zitto!Hai sbagliato a votare come preferito Gianmaria, fa davvero ridere questa tua prefe… -