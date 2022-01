Gf Vip 6, pace fatta tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni (che però è convinta che lui si faccia influenzare da Gianmaria Antinolfi) (Di domenica 9 gennaio 2022) Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, Alessandro Basciano aveva regalato l’immunità a Gianmaria Antinolfi invece che alla sua Sophie Codegoni. A quest’ultima, la cosa non era affatto andata giù, nonostante in puntata ci avesse scherzato sopra quando il padrone di Casa, Alfonso Signorini, gliel’aveva fatta notare. Alessandro ha preso la palla in balzo, dopo la diretta, per spiegare a Sophie come mai aveva deciso di votare Antinolfi. A detta sua, voleva far passare un bel messaggio di amicizia: Il nostro non era il voto, era il far capire che dal momento in cui c’era un problema nel nostro rapporto c’era stato un punto d’incontro, nascendo così un’amicizia. Tu invece avevi fatto un passo indietro, eri ... Leggi su isaechia (Di domenica 9 gennaio 2022) Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6,aveva regalato l’immunità ainvece che alla sua. A quest’ultima, la cosa non era affatto andata giù, nonostante in puntata ci avesse scherzato sopra quando il padrone di Casa, Alfonso Signorini, gliel’avevanotare.ha preso la palla in balzo, dopo la diretta, per spiegare acome mai aveva deciso di votare. A detta sua, voleva far passare un bel messaggio di amicizia: Il nostro non era il voto, era il far capire che dal momento in cui c’era un problema nel nostro rapporto c’era stato un punto d’incontro, nascendo così un’amicizia. Tu invece avevi fatto un passo indietro, eri ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, pace fatta tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni (che però è convinta che lui si faccia influenzare d… - MariAnn02373805 : @a_meluzzi FACEVANO CATENA DIABOLICA, USANDO LA MIA VITA, NON DAVANO PACE, PORTARONO MIA MADRE AL SUICIDIO, 100 VIP… - Daniela_Liotti : Grande Fratello Vip 2021, pagelle 32a puntata/ Signorini sotto attacco per Katia! - infoitcultura : GF Vip, altro che pace: il gesto di Katia e Soleil contro Manuel fa infuriare il web - Mister_Mustard_ : Non cominciamo con la conta dei vip morti da attribuire al nuovo anno. È morto un fantastico ultra90enne, che riposi in pace. -