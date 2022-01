Gf Vip 6 | ecco quando Gianmaria Antinolfi abbandonerà il reality e i nomi bomba che potrebbero rimpiazzarlo!

(Di domenica 9 gennaio 2022) Il Gf Vip 6 si allungherà fino a marzo ma non con tutti i suoi concorrenti. Dopo gli addii di Aldo Montano e Francesca Cipriani, e la recente rivelazione sull’abbandono di Manuel Bortuzzo, anchepotrebbe lasciare la Casa più spiata d’Italia. La notizia è stata data da Gabriele Parpiglia nel corso de Le chicche di gossip:si è presentato come imprenditore nessuno gli ha dato credito. Lui ha preso davvero un periodo sabbatico per il GF Vip per poi tornare a lavorare. Tra pochissimi giorni questo periodo termina. I proprietari dell’azienda si sono fatti sentire chiedendo cosa vuole fare. Secondo meentro il 18 gennaio dovrà dare una risposta e se dice di no perderà il suo lavoro. E ancora: Cosa potrebbe fargli cambiare idea? L’amore per Federica? Ma il ...

Gianmaria Antinolfi abbandona il GF Vip: ecco quando e il vero motivo Quando Gianmaria si è presentato come imprenditore nessuno gli ha dato credito. - ha affermato l'autore del GF Vip nel corso ... Gianmaria Antinolfi abbandona il Grande Fratello Vip: ecco il vero motivo dell'addio e quando andrà via dal reality show più spiato della TV.