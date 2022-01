Empoli Sassuolo 1-2 LIVE | fine primo tempo

Leggi su calcionews24

(Di domenica 9 gennaio 2022) Allo stadio Castellani, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Castellani,si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-2 MOVIOLA 12? Gol Berardi – Contatto Henderson-Berardi in area di rigore, Volpi assegna il rigore. Dal dischetto Berardi: conclusione centrale, palla in rete. 15? Occasione Raspadori – Palla a Kyriakopoulos che serve al centro Raspadori: controllo e tiro a giro dal limite dell’area, palla fuori di pochissimo. 16? Gol Henderson – Un rimpallo in area, dopo un controllo errato di Maxime Lopez, favorisce Henderson che fredda Consigli. 20? ...