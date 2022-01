Eden un pianeta da salvare | Licia Colò parla a cuore aperto | “Purtroppo si continua a…”

Advertising

MariaLidaBerna5 : “Eden – un pianeta da salvare” con Licia Colò torna su La7: ecco quando in tv e le anticipazioni - IlBarone_Siculo : Su #La7 stanno dando Eden, un pianeta da Salvare Marettimo #Sicilia - La7tv : Sta per ripartire la nuova stagione '#Eden - Un pianeta da salvare' con Licia Colò. Tra poco un appuntamento imperd… - DivulgoConAnsia : Ora su La7 #LiciaColò con #Eden un pianeta da salvare. @liciaanimalie @Edenliciacolo - infoitcultura : Eden – Un pianeta da salvare, Licia Colò: “Il viaggio è stata la vera università della mia vita” -

Ultime Notizie dalla rete : Eden pianeta

Su La7Unda salvare condotto da Licia Colò 471.000 (2,2%). Su Tv8 la commedia romantica Natale a Winters Inn 383.000 (1,6%). Su Nove il documentario Lady Gucci La storia di Patrizia ...Il film d'animazione Zootropolis , su Italia 1 , è stato visto da 1.120.000 spettatori, con uno share del 4.7%, mentre- Unda salvare , condotto da Licia Colò su La7, ha conquistato 471.Ascolti del 8 gennaio 2022. In prima serata su Canale5 Maria De Filippi si conferma la regina del sabato sera e il suo C’è posta per te, ...Ecco come sono andati gli ascolti tv del primo grande scontro televisivo del 2022: C’è posta per te 2022 contro Tali e Quali ...