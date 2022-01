Dying Light 2: il gioco avrà una durata di 500 ore per essere completato (Di domenica 9 gennaio 2022) A febbraio Dying Light 2 verrà rilasciato per le nuove console, e pare che la durata effettiva del gioco per essere completato sia ben più lunga di quanto ci si potrebbe aspettare Tra le varie uscite previste nel corso dei prossimi mesi, il 2022 si prospetta un anno con un numero piuttosto notevole di titoli. Tralasciando gennaio, mese in cui si avrà ancora modo di tornare a giocare il proprio backlog in attesa dell’arrivo di Pokémon Leggende Arceus, febbraio appare già come un periodo bardato di videogiochi: otre all’arrivo dell’attesissimo Elden Ring, vi sono anche le due importanti esclusive di PlayStation, Horizon Forbidden West e Sifu. In aggiunta, anche altri multipiattaforma importanti si presenteranno proprio in quel mese, tra cui Dying ... Leggi su tuttotek (Di domenica 9 gennaio 2022) A febbraio2 verrà rilasciato per le nuove console, e pare che laeffettiva delpersia ben più lunga di quanto ci si potrebbe aspettare Tra le varie uscite previste nel corso dei prossimi mesi, il 2022 si prospetta un anno con un numero piuttosto notevole di titoli. Tralasciando gennaio, mese in cui siancora modo di tornare a giocare il proprio backlog in attesa dell’arrivo di Pokémon Leggende Arceus, febbraio appare già come un periodo bardato di videogiochi: otre all’arrivo dell’attesissimo Elden Ring, vi sono anche le due importanti esclusive di PlayStation, Horizon Forbidden West e Sifu. In aggiunta, anche altri multipiattaforma importanti si presenteranno proprio in quel mese, tra cui...

