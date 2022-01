Covid oggi Lazio, 12.828 contagi e 2 morti. A Roma 5.456 casi (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono 12.828 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 gennaio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri due decessi. A Roma 5.456 casi di positività. “oggi nel Lazio su 26.583 tamponi molecolari e 69.950 tamponi antigenici per un totale di 96.533 tamponi, si registrano 12.828 nuovi casi positivi (-2.022), sono 2 i decessi (-4), 1.446 i ricoverati (+46), 194 le terapie intensive (+3) e +2.094 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,2%. I casi a Roma città sono a quota 5.456. Nel Lazio un adulto su due ha ricevuto la dose booster. Ieri effettuate oltre 60mila somministrazioni, l’80% in più rispetto al target ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono 12.828 i nuovida coronavirus9 gennaio 2022 nel, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino-19 della Regione. Si registrano altri due decessi. A5.456di positività. “nelsu 26.583 tamponi molecolari e 69.950 tamponi antigenici per un totale di 96.533 tamponi, si registrano 12.828 nuovipositivi (-2.022), sono 2 i decessi (-4), 1.446 i ricoverati (+46), 194 le terapie intensive (+3) e +2.094 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,2%. Icittà sono a quota 5.456. Nelun adulto su due ha ricevuto la dose booster. Ieri effettuate oltre 60mila somministrazioni, l’80% in più rispetto al target ...

