Covid, le nuove regole in vigore dal 10 gennaio: Super green pass su mezzi pubblici e funivie, in hotel, nei ristoranti all'aperto e in palestra (Di domenica 9 gennaio 2022) La corsa in autobus o metropolitana, l'ingresso in palestra o in piscina, la visita a un museo, il viaggio in treno o aereo, il pranzo domenicale all'aperto, la festa di matrimonio o battesimo, la risalita in funivia. Da lunedì 10 gennaio per fare tutte queste cose servirà il green pass rafforzato, cioè il certificato che si ottiene solo con la vaccinazione (o dopo la guarigione dal Covid) e non con un semplice tampone negativo. La stretta mirata a convincere chi non ha ancora ricevuto la dose di siero è prevista dal decreto varato prima di Natale e si aggiunge all'obbligo vaccinale per gli over 50 scattato due giorni fa, in base al quale dal 15 febbraio chi ricade in questa fascia di età dovrà avere il Super green pass per entrare al ...

