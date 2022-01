Covid, disastro scuola: Speranza e Draghi iniziano a fare pena (Di domenica 9 gennaio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/01/WhatsApp-Video-2022-01-08-at-09.57.08.mp4 Cambiano i governi, passa il tempo, ma i disastri sulla scuola sono sempre gli stessi. Si sta consumando una battaglia politica: da una parte il governo, che vuole tenere le scuole aperte (altrimenti ammetterebbe il fallimento della sua strategia contro il Covid: ovvero il terrore); dall’altra le Regioni, che in forza della strategia del terrore governativa, vuole chiudere gli studenti a casa. Nel mezzo ci sono le persone normali che subisce questa demagogia. In questo video vi spiego cosa dovrebbe fare il governo e perché Draghi e Speranza iniziano a farmi pena… Giancristiano Desiderio, 9 gennaio 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di domenica 9 gennaio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/01/WhatsApp-Video-2022-01-08-at-09.57.08.mp4 Cambiano i governi, passa il tempo, ma i disastri sullasono sempre gli stessi. Si sta consumando una battaglia politica: da una parte il governo, che vuole tenere le scuole aperte (altrimenti ammetterebbe il fallimento della sua strategia contro il: ovvero il terrore); dall’altra le Regioni, che in forza della strategia del terrore governativa, vuole chiudere gli studenti a casa. Nel mezzo ci sono le persone normali che subisce questa demagogia. In questo video vi spiego cosa dovrebbeil governo e perchéa farmi… Giancristiano Desiderio, 9 gennaio 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro.

