Covid, 700 ricoveri in un giorno. Remuzzi: se Omicron prende il sopravvento, la curva scenderà prima (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono 155.659 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagi erano 197.552. Le vittime sono invece 157 , rispetto a ieri, quando erano state 184. Crescono i ricoveri (+717 nelle ultime 24 ore) e le terapie intensive (+38). 993.201 sono i tamponi eseguiti. Il tasso di positività scende dello 0,5 e arriva al 15,7%. Sono 1.943.979, quasi due milioni. Gli attualmente positivi al Covid in Italia, 125.086 in più rispetto a ieri. Remuzzi: è come se ci fossero due pandemie Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, intervenendo a ‘Mezz’ora in più’ su Raitre, ha spiegato che il Paese è alle prese con due pandemie. ”Adesso noi in realtà, in un certo senso, abbiamo due pandemie: una sostenuta da ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono 155.659 i nuovi contagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagi erano 197.552. Le vittime sono invece 157 , rispetto a ieri, quando erano state 184. Crescono i(+717 nelle ultime 24 ore) e le terapie intensive (+38). 993.201 sono i tamponi eseguiti. Il tasso di positività scende dello 0,5 e arriva al 15,7%. Sono 1.943.979, quasi due milioni. Gli attualmente positivi alin Italia, 125.086 in più rispetto a ieri.: è come se ci fossero due pandemie Giuseppe, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, intervenendo a ‘Mezz’ora in più’ su Raitre, ha spiegato che il Paese è alle prese con due pandemie. ”Adesso noi in realtà, in un certo senso, abbiamo due pandemie: una sostenuta da ...

Advertising

GiovaQuez : Balanzoni: 'Ormai gli schieramenti sono fatti. Ora si faranno azioni. Noi siamo i duri e puri. Per cui adunata dei… - Agenzia_Ansa : L'Ue prevede di esportare 700 milioni di dosi di vaccini anti-Covid entro i primi sei mesi del 2022. Von der Leyen:… - SecolodItalia1 : Covid, 700 ricoveri in un giorno. Remuzzi: se Omicron prende il sopravvento, la curva scenderà prima… - borca_stefania : RT @GiovaQuez: Balanzoni: 'Ormai gli schieramenti sono fatti. Ora si faranno azioni. Noi siamo i duri e puri. Per cui adunata dei 300 di Le… - controilvento : RT @CGzibordi: 9,700 euro al gg per le TI 'covid' e 3,700 euro al gg per i semplici ricoveri 'Covid' in cui danno forse antibiotici, forse… -