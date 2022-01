Biathlon oggi, Inseguimenti Oberhof 2021: orari, programma, tv, streaming, startlist (Di domenica 9 gennaio 2022) Si disputeranno oggi a Oberhof (Germania) le due pursuit valevoli per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di Biathlon. Il programma prevede alle ore 12:30 la gara femminile, mentre alle 14:45 scatterà la prova maschile. In campo femminile la prima a partire sarà la norvegese Marte Olbsu Roeiseland. In casa Italia saranno soltanto due le italiane al via, ovvero Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. La nativa di Brunico inizierà la sua prova in 10ma posizione con un ritardo di 38” da Roeiseland, mentre la sappadina comincerà dalla 49ma posizione con un distacco di 1’51”. A livello maschile aprirà la gara il russo Alexander Loginov. Il primo azzurro ad iniziare sarà invece Thomas Bormolini in 13ma posizione con 47” di ritardo. Più attardati gli altri nostri portacolori: 33° Dominik Windisch con un ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) Si disputeranno(Germania) le due pursuit valevoli per la quinta tappa della Coppa del Mondo-2022 di. Ilprevede alle ore 12:30 la gara femminile, mentre alle 14:45 scatterà la prova maschile. In campo femminile la prima a partire sarà la norvegese Marte Olbsu Roeiseland. In casa Italia saranno soltanto due le italiane al via, ovvero Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. La nativa di Brunico inizierà la sua prova in 10ma posizione con un ritardo di 38” da Roeiseland, mentre la sappadina comincerà dalla 49ma posizione con un distacco di 1’51”. A livello maschile aprirà la gara il russo Alexander Loginov. Il primo azzurro ad iniziare sarà invece Thomas Bormolini in 13ma posizione con 47” di ritardo. Più attardati gli altri nostri portacolori: 33° Dominik Windisch con un ...

Advertising

PRFSK : @max_ambesi ciao grande max. Come mai oggi non eri in telecronaca biathlon ? - OA_Sport : #BIATHLON Scopriamo le start-list e il programma odierno a Oberhof: di scena le prove a squadre. La guida completa - zazoomblog : Biathlon oggi Staffette Oberhof 2021: orari programma tv streaming startlist - #Biathlon #Staffette #Oberhof #2021… - infoitsport : Biathlon, oggi due Sprint a Oberhof: orari, programma, tv, streaming, startlist - infoitsport : Biathlon, SPRINT FEMMINILE Oberhof 2022 OGGI IN TV: programma, orari e diretta streaming -