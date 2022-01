Angelus 9 gennaio | Papa Francesco | “La preghiera non è un rito magico”

(Di domenica 9 gennaio 2022) Il messaggio che precede l’di domenica 9è dedicato all’importanza dellanella vita di tutti i giorni., in occasione della ricorrenza che celebra il Battesimo di Gesù ad opera di Giovanni Battista nella acque del Fiume Giordano, invita a riflettere sul valore della fede; un’esortazione che chiama a non considerare lacome un, un gesto obbligato e a quale non si attribuisce significato, ma piuttosto come il modo più intenso di comunicare con Dio. L’incipit all’odierno La riflessione che precede ladell’parte come ogni domenica dalla liturgia odierna; la Chiesa, attraverso il Vangelo della domenica che segue ...

vaticannews_it : #6gennaio #Angelus 'Ricchi, colti e conosciuti', i Re Magi non indietreggiano, scandalizzati, davanti alla grandezz… - KattInForma : ???? Vatican News - Italiano Angelus 09 gennaio 2022 Papa Francesco - news_vaticano : Angelus, 9 gennaio 2022, Festa del Battesimo del Signore - OTrentadue : RT @TV2000it: Domani 9 gennaio su Tv2000 | Canale 28 dtt e 157 Sky ?? ore 7 e 8.30 le messe dalla Basilica Salesiana “Sacro Cuore di Gesù a… - FilomenaGallo55 : RT @TV2000it: Domani 9 gennaio su Tv2000 | Canale 28 dtt e 157 Sky ?? ore 7 e 8.30 le messe dalla Basilica Salesiana “Sacro Cuore di Gesù a… -

Ultime Notizie dalla rete : Angelus gennaio

Roma, 092022 "Non dimentichiamo la data del nostro Battesimo. Se io lo chiedessi, molti non lo ... Se non la sapete domandate alla mamma, alle zie ai nonni", così Papa Francesco all'...sul tratto Urbano della A24 roma - teramo in città sono possibili rallentamenti per l'delle ...E possibili disagi per il traffico tra Prati Flaminio Tor di Quinto da domani lunedì 10è ...(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2022 "Non dimentichiamo la data del nostro Battesimo. Se io lo chiedessi, molti non lo ricordano. E' importante ricordarla, è la nostra rinascita. Se non la sapete dom ...Il Pontefice ha affidato il popolo kazako alla Madonna, Regina della Pace di Oziornoje. Poi ricorda a tutti il rito del Battesimo celebrato poco prima nella Cappella Sistina ...