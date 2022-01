Anche a Napoli una ragazza denuncia di essere stata violentata la notte di Capodanno (Di domenica 9 gennaio 2022) Ricorda di aver trascorso la sera del 31 dicembre a casa di amici, poi di aver fatto un giro in auto con una persona che l’avrebbe portata in un’altra abitazione. Dopo, più nulla. Una 29enne di Napoli denuncia di essere stata drogata e violentata la notte di Capodanno nel quartiere Vomero: i suoi ricordi sono confusi, teme di poter aver assunto a sua insaputa la cosiddetta “droga dello stupro”. Accompagnata dalla madre, in Procura, la giovane ha ricostruito la vicenda secondo quanto è riuscita a ricordare. Del caso si occupa il pool reati contro le fasce deboli, guidato dall’aggiunto Raffaello Falcone: gli investigatori avrebbero avviato esami specifici per ottenere riscontri sia sulla presenza di sostanze tossiche che potrebbero aver inibito le capacità di reazione ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Ricorda di aver trascorso la sera del 31 dicembre a casa di amici, poi di aver fatto un giro in auto con una persona che l’avrebbe portata in un’altra abitazione. Dopo, più nulla. Una 29enne dididrogata eladinel quartiere Vomero: i suoi ricordi sono confusi, teme di poter aver assunto a sua insaputa la cosiddetta “droga dello stupro”. Accompagnata dalla madre, in Procura, la giovane ha ricostruito la vicenda secondo quanto è riuscita a ricordare. Del caso si occupa il pool reati contro le fasce deboli, guidato dall’aggiunto Raffaello Falcone: gli investigatori avrebbero avviato esami specifici per ottenere riscontri sia sulla presenza di sostanze tossiche che potrebbero aver inibito le capacità di reazione ...

