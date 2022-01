Un politico dopo SuperMario. L'ultimo trucco anti-urne per calmare i parlamentari (Di sabato 8 gennaio 2022) Trame Renzi-Franceschini. Il ministro pronto ad andare a Palazzo Chigi e garantire la legislatura fino al 2023 Leggi su ilgiornale (Di sabato 8 gennaio 2022) Trame Renzi-Franceschini. Il ministro pronto ad andare a Palazzo Chigi e garre la legislatura fino al 2023

Advertising

lonewolf8719 : Ma ora #DraghiVattene esce fuori dopo aver detto #stadichiusi ? Togliere i diritti agli altri invece era tutto bene… - GattaCittadina : RT @Antonella_O_O: @ItaliaViva @matteorenzi Mandi al macello i bambini e gli adolescenti dopo che il tuo governo dei migliori in un anno pe… - Cami71Michele : @miss_laventu @Iperbole_ Non so nemmeno chi sia. Io da un esponente politico mi attendo 100% coerenza. Soprattutto… - Massimi69857231 : Basta aumenti nelle bollette e buste paga inferiori a tutti paesi europei e dopo dicono siamo europei, io penso che… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Il discorso di Capodanno di Mattarella è un lascito di quel cattolicesimo politico democratico che ha contribuito fortemen… -