UFFICIALE – Tuanzebe è un calciatore del Napoli! (Di sabato 8 gennaio 2022) Adesso è UFFICIALE: Alex Tuanzebe è un giocatore del Napoli. Il difensore inglese arriva a titolo temporaneo dal Manchester United. Di seguito la nota della SSC Napoli: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito dal Manchester United le prestazioni sportive di Axel Tuanzebe con la formula del prestito fino al 30 giugno 2022. – LA SCHEDA – Axel Tuanzebe è cresciuto nelle giovanili del Manchester United e con i Reds debutta in Premier League nella stagione 2016/2017. FOTO: Imago – Calciomercato Napoli Tuanzebe Nell’etate del 2018 viene ceduto in prestito all’Aston Villa. Poi il ritorno al Manchester per 2 stagioni, fino al nuovo prestito con i Gunners nel 2021. Tuanzebe conta 28 presenze in Premier League ed è il più giovane difensore dell’Aston Villa con almeno nove ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 gennaio 2022) Adesso è: Alexè un giocatore del Napoli. Il difensore inglese arriva a titolo temporaneo dal Manchester United. Di seguito la nota della SSC Napoli: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito dal Manchester United le prestazioni sportive di Axelcon la formula del prestito fino al 30 giugno 2022. – LA SCHEDA – Axelè cresciuto nelle giovanili del Manchester United e con i Reds debutta in Premier League nella stagione 2016/2017. FOTO: Imago – Calciomercato NapoliNell’etate del 2018 viene ceduto in prestito all’Aston Villa. Poi il ritorno al Manchester per 2 stagioni, fino al nuovo prestito con i Gunners nel 2021.conta 28 presenze in Premier League ed è il più giovane difensore dell’Aston Villa con almeno nove ...

