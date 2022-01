Toronto | l’allenatore | “Insigne? Mi ha colpito per un motivo”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 8 gennaio 2022) Ora è ufficiale: Lorenzosi trasferirà alil prossimo luglio. Bob Bradley, allenatore del club statunitense, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali della società esprimendo il suo entusiasmo per l’arrivo dell’attuale capitano del Napoli. Di seguito quanto evidenziato: FOTO:Calciomercato “Non vediamo l’ora che Lorenzo si unisca a noi quest’estate. La sua capacità di creare occasioni per sé e per i suoi compagni di squadra è speciale. Avendolo osservato per molti anni, so anche che è anche un giocatore che lavora per la squadra. Lorenzo è il tipo di giocatore che venite a vedere, perché c’è sempre una possibilità che farà qualcosa di indimenticabile“.