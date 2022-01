Sul nucleare Salvini dice bugie. Cinque Stelle e Verdi lo sbugiardano. Per la Lega è il solo modo per abbassare le bollette. Ma è falso: non assicura indipendenza energetica (Di sabato 8 gennaio 2022) Mentre prosegue la discussione sulla tassonomia europea e dunque sulla possibilità di includere tra le energie “pulite” anche nucleare e gas, chi d’un tratto si sta riscoprendo contro ogni previsione “europeista” è chi fino a ieri era fervente “anti-europeista”. Parliamo di Matteo Salvini. La ragione? Il suo essere totalmente a favore del nucleare (leggi l’articolo). “L’Italia ha bisogno di gas e nucleare pulito per aiutare famiglie e imprese a pagare bollette meno care, non ci servono dei No ideologici”. E ancora: “Siamo sicuri che il premier Draghi e il ministro Roberto Cingolani – ha aggiunto – sosterranno l’impostazione della Commissione europea e di altri governi, da quello francese a quello finlandese: meno emissioni, bollette meno care e più indipendenza ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 8 gennaio 2022) Mentre prosegue la discussione sulla tassonomia europea e dunque sulla possibilità di includere tra le energie “pulite” anchee gas, chi d’un tratto si sta riscoprendo contro ogni previsione “europeista” è chi fino a ieri era fervente “anti-europeista”. Parliamo di Matteo. La ragione? Il suo essere totalmente a favore del(leggi l’articolo). “L’Italia ha bisogno di gas epulito per aiutare famiglie e imprese a pagaremeno care, non ci servono dei No ideologici”. E ancora: “Siamo sicuri che il premier Draghi e il ministro Roberto Cingolani – ha aggiunto – sosterranno l’impostazione della Commissione europea e di altri governi, da quello francese a quello finlandese: meno emissioni,meno care e più...

matteosalvinimi : Il governo deve intervenire subito e con più miliardi, e occorre subito investire di più sul gas e sulla ricerca su… - Greenpeace_ITA : ??[1/5] #Nucleare e #gas nella #tassonomia europea? Una scelta per nulla strategica dal punto di vista energetico,… - GabrieleIuvina1 : #Tassonomia Per bloccare la proposta della Commissione UE sul nucleare servono almeno 20 dei 27 Stati membri dell'U… - Daviderel4 : RT @RaffaAngela: Questa settimana si decide sul nucleare. Inserito dall'UE, insieme al gas, tra le attività ‘sostenibili’, quindi finanziab… - europea_lk : RT @Vincengen: @EnricoLetta @Mov5Stelle @europaverde_it ???????????????????? VS @matteosalvinimi @ThierryBreton ???? e altri nove Paesi ???? Questa è la… -