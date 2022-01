Speranza | l' obbligo vaccinale per gli over 50 è stata una scelta forte e giusta

Leggi su agi

(Di sabato 8 gennaio 2022) AGI - "Il gno ha scelto di tutelare il più possibile la scuola come presidio fondamentale della nostra comunità. L'indirizzo è e resta: scuola in presenza in sicurezza". Lo ha detto al Tg1 il ministro della Salute, Roberto. "Non vogliamo - ha aggiunto - che siano i più piccoli a pagare il prezzo di questa fase epidemica". Quanto all'per gli50,ha affermato che "una, che ha l'obiettivo fondamentale di ridurre l'area dei non vaccinati nel nostro Paese". "L'area dei non vaccinati nel nostro Paese - ha spiegato il ministro - è già ampiamente minoritaria, stiamo parlando di qualcosa che è poco sopra il 10% degli italiani sopra i 12 anni che non ...