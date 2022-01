Smackdown 7.01.2022 Uno sfidante inaspettato (Di sabato 8 gennaio 2022) Lettori di ZW, bentornati ad un nuovo appuntamento con Friday Night Smackdown. Puntata dello show blu che apre ufficialmente il nuovo anno dopo il clip show della settimana scorsa. Questa sera scopriremo chi saranno i nuovi sfidanti per i titoli massimi dello show, con Roman Reigns che farà il suo ritorno dopo essere stato costretto a saltare il suo appuntamento a Day One con Brock Lesnar a causa del Covid e con Charlotte orfana di un avversario a causa del licenziamento di Toni Storm. Vedremo inoltre i titoli di coppia messi in palio in quello che sarà un rematch di Day One, gli Usos e il New Day si daranno nuovamente battaglia (per l’ultima volta) in uno Street Fight match. Tutto questo e molto altro tra pochissimo! Ad aprire le danze di questa nuova puntata di Smackdown è nientemeno che il Tribal Chief Roman Reigns. Il campione Universale ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 8 gennaio 2022) Lettori di ZW, bentornati ad un nuovo appuntamento con Friday Night. Puntata dello show blu che apre ufficialmente il nuovo anno dopo il clip show della settimana scorsa. Questa sera scopriremo chi saranno i nuovi sfidanti per i titoli massimi dello show, con Roman Reigns che farà il suo ritorno dopo essere stato costretto a saltare il suo appuntamento a Day One con Brock Lesnar a causa del Covid e con Charlotte orfana di un avversario a causa del licenziamento di Toni Storm. Vedremo inoltre i titoli di coppia messi in palio in quello che sarà un rematch di Day One, gli Usos e il New Day si daranno nuovamente battaglia (per l’ultima volta) in uno Street Fight match. Tutto questo e molto altro tra pochissimo! Ad aprire le danze di questa nuova puntata diè nientemeno che il Tribal Chief Roman Reigns. Il campione Universale ...

